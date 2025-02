Verhaltener Schweizer Markt

Im Vergleich zu anderen Märkten haben Aktiensplits in der Schweiz generell einen schweren Stand. «Im Durchschnitt gab es bei SIX- kotierten Aktien in den letzten zehn Jahren zwei bis drei Aktiensplits pro Jahr», sagt Neumann von der ZKB. Traditionell hatten Aktien in der Schweiz im internationalen Vergleich historisch höhere Kurse, was früher mit den minimalen Nennwerten zu tun hatte, erklärt er.