Die Aktie von Schindler befindet sich seit dem Mehrjahrestief im Herbst 2022 in einem Aufwärtstrend. Allein in diesem Jahr beträgt das Kursplus 11 Prozent. Doch für einen Zukauf könnte der Zeitpunkt ungünstig sein: Die Schwäche in China halte weiter an, schreibt Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs in einem aktuellen Kommentar. Auch in Europa und den USA bleibt die Bautätigkeit unter Druck, und die Erholung erfolgt langsamer als erwartet. Zudem sei die Bewertung anfällig für Rückschläge.