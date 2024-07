Ein ähnliches Bild zeigt sich beim führenden Unternehmen für Industrie-, Medizin- und Umweltschutzgase, Air Liquide. Angesichts der steigenden CO 2 -Emissionen setzen viele EU-Länder auf Carbon Capture and Storage, was den Einstieg bei Air Liquide attraktiv macht. Das Unternehmen hat bereits langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Carbon-Capture-Projekten und hat solche Projekte bereits mit mehreren Baustoffherstellern in Frankreich und Belgien umgesetzt. Air Liquide bietet zudem eine Dividendenrendite von 1,8 Prozent und die von Bloomberg befragten Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, die auch als Wasserstoff-Wette gilt, mehrheitlich, wobei sie im Durchschnitt einen Kursanstieg von 10 Prozent prognostizieren.