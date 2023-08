Gute Zahlen von HSBC genügten dagegen nicht, den Bankensektor in die Gewinnzone zu hieven. Die britische Grossbank hatte im zweiten Quartal dank der höheren Zinsen und gut laufender Geschäfte an den Finanzmärkten den Gewinn deutlich gesteigert. Die Erträge legten um 38 Prozent zu. Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Experten. Konzernchef Noel Quinn hatte zudem die 2023er-Prognose für den Zinsüberschuss erhöht. Die Aktie zog um ein Prozent an.