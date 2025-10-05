Gleiches gilt für Anleger von Totalenergies. Aktien des Öl- und Gaskonzerns sind in den jüngeren Vergangenheit deutlich gefallen und nun noch 51 Euro wert. Insbesondere haben sie sich nicht vom Kurssturz im April erholt. Damals rauschten sie infolge des eskalierenden Zollstreits um 19 Prozent auf unter 49 Euro. In den kommenden zwölf Monaten liegt laut Analysten ein Erstarken auf 60,20 Euro drin. Damit würde der Verlust von Anfang April vollständig ausgeglichen - ein Szenario, das angesichts des hohen Anteils an Kaufempfehlungen nicht unrealistisch erscheint: 71 Prozent der Experten stufen Totalenergies mit «Buy» ein.