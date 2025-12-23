Die beliebteste Antriebsform war der Hybrid: Mehr als jedes dritte neue Auto ⁠hat einen solchen kombinierten Antrieb. Elektroautos bauten ihren Anteil auf 16,9 Prozent aus. Benzin- und Dieselautos verlieren dagegen in der Gunst der Kunden. Gerade einmal ​27 Prozent der Neuwagen verfügen über einen Benzinmotor, vor ‌einem Jahr waren es noch gut ‍ein Drittel. Noch schlechter verkauften sich Diesel, die auf nur noch neun Prozent Marktanteil ​kamen.