In Frankreich hat der Sondermüll- und Patronenhülsenverwertungskonzern Europlasma ein Übernahmeangebot für das Werk Fonderie de Bretagne abgegeben, das Gussteile an Renault liefert. Europlasma gab an, dass das Angebot Teil einer Strategie zur Diversifizierung in den Rüstungssektor sei, um «auf die Herausforderung der nationalen Souveränität und die wachsende Nachfrage auf europäischer Ebene zu reagieren».