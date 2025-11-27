Auf Wochensicht steuerten die Börsen aber auf deutliche Kursgewinne zu. Die wiederbelebten Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed hätten dazu beigetragen, die jüngsten Sorgen um eine KI-Blase zu dämpfen, sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo. «Zum Jahresende könnten die Märkte seitwärts tendieren oder langsam steigen, wobei die erwartete Zinssenkung der Fed und die starke Saisonalität den Dezember zu einem schwierigen Monat für pessimistische Prognosen machen und eine Weihnachtsrallye immer noch durchaus im Bereich des Möglichen liegt.»