Goldjagd setzt sich fort

Unterdessen trieben Anleger die Rally bei Gold weiter an. In der Spitze verteuerte sich das Edelmetall um ein Prozent auf 3622 Dollar je Feinunze und knackte damit erstmals die Marke von 3600 Dollar. «Auslöser der jüngsten Rally waren schwächere US-Arbeitsmarktdaten», sagte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus. «Diese Entwicklung verstärkt die Spekulationen, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 17. September nicht nur um 25 Basispunkte, sondern möglicherweise sogar um 50 Basispunkte die Zinsen senken könnte.» Auch die erneute Eskalation des Ukraine-Kriegs treibe die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen. Der Goldpreis hat sich in diesem Jahr bereits um mehr als ein Drittel erhöht.