Die Porsche-Aktien sind in den zwölf Monaten vor dem Ausschluss um 33 Prozent gefallen. Im Oktober meldete das Unternehmen seinen ersten Quartalsverlust als börsennotiertes Unternehmen mit einem Minus von 3,1 Milliarden Euro. Die Marke ist von einem einst positiven Vergleich mit Ferrari zu einem Unternehmen geworden, das nun warnt, in diesem Jahr kaum noch Gewinn zu erzielen.