Puma steckt in einer tiefen Krise. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr um fast 60 Prozent gefallen. Seit dem Rekordhoch der Aktie von etwas mehr als 115 Euro vor vier Jahren liegen die Verluste bei knapp 85 Prozent. Wegen des Kurssturzes ist Puma an der Börse nur noch rund 2,5 Milliarden Euro wert. Der Kurs der in Hongkong gelisteten Anta-Aktie zog dagegen in diesem Jahr um rund zehn Prozent an. Das Unternehmen wird mit umgerechnet rund 27 Milliarden Euro bewertet.