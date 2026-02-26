4) Swisscom: +23 Prozent

Der Telekomkonzern ist der grösste SMI-Überflieger in diesem Jahr. Die Aktie kennt schon seit einem Jahr nur eine Richtung: nach oben. Sie überschritt diese Woche auch das Allzeithoch von der Jahrtausendwende, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Swisscom profitiert eindeutig vom Bonus als sicherer Hafen für Anleger in unsicheren Zeiten. Operativ sieht die Lage durchzogen aus. Wegen der Kosten für die Integration von Vodafone Italia sackte der Reingewinn 2025 auf das tiefste Niveau seit fast eineinhalb Jahrzehnten ab. Die angekündigte Dividendenerhöhung und eine beabsichtigte weitere Steigerung der Ausschüttung 2027 waren für einige Analysten eine positive Überraschung. Der Schweizer Telekommunikationsmarkt bleibt hart umkämpft. Swisscom erhöhte die Preise für Privatkunden auf April dennoch, zum ersten Mal überhaupt auf breiter Front. Ob die Nachfrage nach der Aktie nach dem Dividendenabgang am 27. März weiter anhält, wird sich zeigen müssen.