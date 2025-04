Der Leitindex SMI schloss am Dienstag 2,82 Prozent fester auf 11'359,12 Punkten. Für den SMI war es an den beiden vorangegangenen Handelstagen um jeweils mehr als 5 Prozent abwärts gegangen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 3,04 Prozent auf 1823,98 und der breite SPI 2,82 Prozent auf 15'203,01 Zähler. 29 der 30 SLI-Werte schlossen im grünen Bereich.