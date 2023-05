Weil die Anleger wieder positiver gestimmt sind für Aktien und damit mehr ins Risiko gingen, waren vor allem die Technologie- und die Autobranche in Europa gefragt. An den europäischen Börsen waren das neben deutschen Werten wie Mercedes , VW oder Infineon auch ASML , die um 2,6 Prozent stiegen oder STMicro mit plus 2,2 Prozent oder auch Renault , die 1,5 Prozent gewannen. Hier trieben auch Berichte an, dass Halbleiterunternehmen massive Investitionen in Japan planen.