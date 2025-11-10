Es habe zwar eine Annäherung gegeben, aber noch setze sich der Shutdown fort, meinte ein Analyst. Wichtige Veröffentlichungen von Konjunkturdaten würden weiterhin nicht erwartet. Zudem würde die Finanzierung der Bundesbehörden nur bis Ende Januar beschlossen. «Das Thema US-Finanzen könnte also schon bald wieder auf die Agenda kommen», sagte Ralf Umlauf von der Helaba. Ob diese Aussicht ausreicht, die Ängste vor einem Platzen einer Blase an den Aktienmärkten zu zerstreuen, werde sich zeigen müssen.