Die zentrale Frage ist: Wie weiter für die bestehenden Aktionäre? Alles andere als Durchhalten ergibt keinen Sinn, das Unternehmen wird daraus lernen müssen und die halbierte Bewertung ist bereits Tatsache. Wer in den vergangenen Tagen gekauft hat, kann sich ein paar wenige weitere Titel anlachen, aber sicherlich nicht «all-in» gehen. Zuerst muss das Management der Partners Group bei der Transparenz und der Kommunikation nicht nur einen Zacken, sondern gleich mehrere zulegen, um das Investorenvertrauen wieder zurückzugewinnen. Erst dann - und das wird dauern - ist der Titel wieder als richtige Long-Position kaufenswert.