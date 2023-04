In diesem Jahr will Thomas die Flotte verdoppeln. Vor kurzem konnte Packfleet sich auch bei Peugeot, Ford und Citroen eindecken, musste dabei aber schnell zuschlagen. "Sobald Lieferwagen ankommen, rufen uns die Händler an und wir müssen schnell handeln", sagt Thomas. "Wenn wir das nicht tun, sind sie binnen Tagen weg." Auch Tim Albertsen, Chef des grossen Fahrzeugleasingunternehmens ALD, sieht den Engpass auf der Angebotsseite. "In den nächsten Jahren wird es nicht genug Elektrofahrzeuge geben", befürchtet er.