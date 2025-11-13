Bei DocMorris stellt sich weiterhin die Frage, ob das Unternehmen zu einer Art Meyer Burger 2.0 wird - die noch kotierten Aktien des einstigen Schweizer Solarpioniers nähern sich derzeit langsam der Nulllinie. Aktuell ist dieses Szenario bei DocMorris zwar eher unwahrscheinlich, auch wenn sich hier die Börsenweisheit «Greife nie nach einem fallenden Messer» - sprich Kaufe keine sich im Fall befindliche Aktie - einmal mehr bestätigt hatte. Auf Jahresfrist hat der Titel der Online-Apotheke 60 Prozent an Wert verloren, das Wachstum in Deutschland mit dem E-Rezept liegt deutlich hinter den Erwartungen und die hohen Marketing-Ausgaben fressen die noch vorhandenen Liquiditätspolster auf.