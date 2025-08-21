Vor dem wirtschaftspolitisch wichtigsten Ereignis der Woche im amerikanischen Jackson Hole habe bei den Investoren eine gewisse Zurückhaltung geherrscht, so ein Markteilnehmer. Die Anleger erhofften sich neue Signale zur künftigen US-Geldpolitik, vor allem von der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am morgigen Freitag. «Powell ist derzeit der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor für die Zinserwartungen», fasste es ein Analyst zusammen. Eine Zinssenkung des Fed im September werde zwar mehrheitlich erwartet. Allerdings sei mit dem FOMC-Protokoll vom Vorabend wieder etwas Ernüchterung in den Markt gekommen. Denn die Fed-Vertreter machten sich Sorgen sowohl wegen der sich abschwächenden Arbeitsmarktdaten als auch wegen der Inflationsrisiken.