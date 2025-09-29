Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Montag auf dem jüngsten Erholungspfad und zeigt sich am späten Vormittag entsprechend weiter freundlich. Allerdings sind die Gewinne nach einem festen Start im Verlauf wieder etwas abgeschmolzen. Händler beschreiben das Geschäft als insgesamt recht ruhig und die Umsätze als mässig. Die Anleger verhielten sich vorsichtig und wollten wohl erst abwarten, wie es mit den US-Zöllen und der Wirtschaft weitergehe. Dabei blicken die hiesigen Marktteilnehmer vor allem darauf, wie stark die Pharmafirmen von den Zöllen letztlich betroffen sein werden, heisst es weiter.