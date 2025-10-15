In der Schweiz schiessen die Titel des Schmuckkonzerns Richemont über sechs Prozent hoch. Der Uhrenkonzern Swatch verteuert sich gar um über acht Prozent. Am Vortag hat der Luxus-Branchenprimus LVMH überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt, die von einer verbesserten Nachfrage in China angetrieben wurden. Das lässt Hoffnungen aufkeimen, dass die Nachfrage nach Luxuswaren aus einer zwei Jahre andauernden Flaute herauskommen könnte. Die Aktien des Computerzubehör-Herstellers Logitech ziehen 3,1 Prozent an, nachdem Citi-Analysten die Titel auf «Kaufen» hochgestuft haben. Dagegen weitet die Grossbank UBS die Vortagesverluste aus und gibt 1,5 Prozent nach.