Anhaltende Sorgen über die US-Geldpolitik setzen den Kryptomarkt unter Druck. Die umsatzstärkste Cyber-Devise Bitcoin verliert rund 3,5 Prozent auf 106.298 Punkte. Ether und Ripple rutschen um rund 6,5 und sechs Prozent ab. «Die Zinsenttäuschung aus der vergangenen Handelswoche scheint offensichtlich noch nicht ganz verdaut», erläutert Experte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch die Zinsen zwar wie erwartet gesenkt, jedoch dämpfte Notenbankchef Jerome Powell die Hoffnung auf eine weitere Lockerung in diesem Jahr. Bleiben die Leitzinsen der Fed hoch, legen meist auch die Renditen kurzlaufender US-Staatsanleihen zu. Das bremst die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen wie Bitcoin. «Solange die US-Notenbank keine klaren Hinweise in puncto Dezember-Zinssenkung signalisiert, dürfte der Risikoappetit überschaubar bleiben», sagt Emden.