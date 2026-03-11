06:20
Der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI steht bei der Bank IG im vorbörslichen Handel 0,18 Prozent im Minus bei 13'034 Punkten.
+++
05:30
Die widersprüchlichen Signale zum US-israelischen Krieg gegen den Iran haben die asiatischen Börsen am Mittwoch verunsichert. Trotz eines Berichts über eine mögliche Rekord-Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) blieben Anleger nervös.
Das «Wall Street Journal» meldete, die IEA plane die grösste Freigabe ihrer Geschichte, die sogar die 182 Millionen Barrel von 2022 nach Russlands Ukraine-Invasion übertreffen würde. «Diese Nachricht über die Freigabe strategischer Reserven wird vom Markt begrüsst, weil dann im Falle eines kurzen Konflikts genug Öl vorhanden ist, um Rationierungen oder wirtschaftliche Auswirkungen zu vermeiden», sagte der Leiter der Asien-Aktienstrategie bei Societe Generale.
Die japanische Börse legte zu: Der Nikkei-Index stieg um 2,1 Prozent auf 55'683 Punkte. In Südkorea kletterte der Kospi sogar um 3,2 Prozent. Die US-Futures zeigten sich ebenfalls fester. Gleichzeitig wachsen Sorgen über steigende Energiepreise und deren inflationäre Wirkung.
+++
05:00
+++
04:45
+++
23:00
Zwar hatten die drei wichtigsten Indizes lange Zeit leicht im Plus gelegen, getragen von Spekulationen auf ein baldiges Ende des Konflikts nach entsprechenden Andeutungen von US-Präsident Donald Trump. Ein Medienbericht, wonach es Anzeichen für iranische Vorbereitungen zum Legen von Minen in der Strasse von Hormus gibt, sorgte jedoch im späten Handel für Ernüchterung. Die Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Ölhandel.
«Der Markt hat Stärke gezeigt, dann aber alles wieder abgegeben», sagte Tim Ghriskey, leitender Portfoliostratege bei Ingalls & Snyder in New York. Unter den Anlegern herrsche grosse Verwirrung. «Man sieht Schlagzeilen aus dem Weissen Haus, die dem Markt Hoffnung machen. Dann aber siegt die Vernunft, und die Märkte erkennen, dass dies noch lange nicht vorbei ist.»
Trump hatte am Montag in einem Interview mit CBS News gesagt, dass er den Krieg gegen den Iran «für so gut wie beendet» halte und dass man dem ursprünglichen Zeitrahmen «sehr weit voraus» sei. Dies drückte die Ölpreise, die nach dem Kriegsbeginn Ende Februar bis Montag um rund 50 Prozent angestiegen waren, tief ins Minus. Zum Ende des Aktienhandels in New York lag Brent 8,4 Prozent tiefer bei 90,68 Dollar je Barrel und die US-Sorte WTI 8,8 Prozent im Minus bei 86,45 Dollar.
Der Preis für Rohöl der Sorte Brent dürfte der US-Energiebehörde EIA zufolge wegen des Iran-Kriegs in den kommenden zwei Monaten auf über 95 Dollar pro Barrel steigen. Danach werde sich die Lage jedoch entspannen und der Preis bis Jahresende auf rund 70 Dollar fallen, teilte die Behörde am Dienstag in ihrem Monatsbericht mit. Grund für die erhöhten Preise seien die weitgehend blockierten Lieferwege durch die Strasse von Hormus, über die ein Fünftel der weltweiten Öltransporte abgewickelt wird. Dies führe zu Produktionskürzungen im Nahen Osten. Sobald der Transit wieder möglich sei, werde das weltweite Angebot die Nachfrage jedoch übersteigen, erklärte die EIA.
Bei den Einzelwerten konnten die Aktien der Fluggesellschaften American Airlines, United Airlines und Delta daher ihre vorbörslichen Gewinne nicht halten und fielen um 2,2 bis 3,6 Prozent. Die Papiere der Kreuzfahrtanbieter Carnival und Royal Caribbean fielen ebenfalls. Nach unten ging es zugleich auch für die Aktien der Ölkonzerne ConocoPhillips und Exxon Mobil, die 2,5 und 1,5 Prozent einbüssten.
Unter Druck gerieten auch die Aktien von Boeing mit einem Minus von 3,2 Prozent. Mängel an Kabeln könnten die Auslieferungen von Jets des Typs 737 MAX im ersten Quartal verzögern, teilte der Flugzeugbauer mit.
Um 2,2 Prozent nach oben ging es hingegen für Citigroup. Die US-Grossbank erwartet für das erste Quartal ein Wachstum im mittleren Zehner-Prozentbereich bei den Gebühren im Investmentbanking und bei den Handelserträgen. Als Grund für ihren Optimismus nannte Vorstandschefin Jane Fraser eine starke Nachfrage nach Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Zugleich stützten anhaltende Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung den Markt für Fusionen und Übernahmen.
(cash/AWP/Reuters)