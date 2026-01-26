Händler verwiesen auf Spekulationen der japanischen Anleger vor einer Intervention der Notenbank Bank of Japan (BoJ), um die Währung zu stützen. «Diese wurden vor allem durch in der Presse zirkulierende Äusserungen ⁠einiger Devisenhändler befeuert, die Kursanfragen von der Bank of Japan wie auch der Federal Reserve New York erhalten hatten», schrieben die Experten ​der Commerzbank. «Am Sonntag äusserte sich dann auch Ministerpräsidentin Sanae ‌Takaichi und warnte, dass die Regierung 'alle ‍notwendigen Massnahmen' ergreifen würde, um 'spekulative und abnormale Bewegungen' zu unterbinden. Das ist eine ​klare Warnung, die Interventionen in der Zukunft erwarten lässt.»