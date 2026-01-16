Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag verhalten. Die Vorgaben von der Wall Street sind etwas unmotiviert. Zwar gingen sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq mit Gewinnen aus dem Handel, bauten aber nach Europaschluss noch teils deutlich ab. «Anleger gönnen sich nach dem für die Märkte insgesamt starken Jahresstart eine verdiente Verschnaufpause», kommentierte ein Händler. Denn bald nehme die Berichtssaison richtig Fahrt auf, und dann müssten gerade die grossen Tech-Konzerne liefern, um die Kurse zu rechtfertigen.