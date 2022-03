06:50

Der SMI tendiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,2 Prozent tiefer.

Der SMI kletterte am Freitag um 0,9 Prozent auf 11'496 Punkte. Auslöser des Anstiegs waren Spekulationen auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine.

+++

06:40

Die Aktien in Asien tendierten zunächst fester und der Ölpreis sank bei der Eröffnung der asiatischen Börsen am Montag. Die Anleger hofften trotz der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine auf einen Fortschritt bei den für heute geplanten Friendensgesprächen. Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 25'423 Punkten.

+++

04:45

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,6 Prozent.

Bei der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen weiter in die Höhe. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schliessung von Schulen und Universitäten.

China's lockdowns start to hit iPhone production. Apple supplier Foxconn halts operations at Shenzhen sites, one of which produces the phones. It didn't say how long the suspension would last, will reallocate to other sites. First from @debbywuintaipei https://t.co/JnN0ZhQoV7 — Peter Elstrom (@pelstrom) March 14, 2022

In mehreren Städten wurde mit dem Bau provisorischer Krankenhäuser mit Tausenden von Betten begonnen, um Infizierte zu isolieren. Vor drei Wochen waren erst einige Dutzend Infektionen pro Tag gemeldet worden.

+++

04:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,5 Prozent auf 117,82 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,3512 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9359 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0908 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0209 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3012 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)