Wie beurteilen Sie ein Investment bei der UBS, nachdem diese die Krisenbank CS übernommen hat?

Ich weiss nicht, ob sich die Kultur der UBS so sehr von der Credit Suisse unterscheidet - es ist 'same same'. Auch erstere hat 625 'Risk-Taker' gehabt, die ein Risiko auf dem Rücken des Aktionärs eingegangen sind. Den möglichen Gewinn streichen sie dann in Form eines Bonus ein. Ich würde nie in Geschäftsmodelle investieren, welche nicht über Alleinstellungsmerkmale verfügen oder die Asymmetrie der Interessen so eklatant sind. Dies ist bei den Banken so, deshalb 'hands-off'.