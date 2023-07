Mobimo

Die Immobiliengruppe Mobimo wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit Juni 2005 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über 3,4 Milliarden Franken gehört die Gruppe zu den fünf grössten Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an zentralen Standorten in der Deutsch- und Westschweiz. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2021 einen Gewinn exklusive Neubewertungen von 96,3 Millionen Franken. Die Dividendenrendite beträgt 4,1 Prozent