500'000 Autos verkauft VW in Europa weniger als vor Ausbruch der Corona-Pandemie, so sagt VW-Finanzchef Arno Antlitz - und diese Autos kämen auch nicht wieder. Das entspreche der Produktion von zwei Werken. In der Tat laufen in den VW-Fabriken viel weniger Autos vom Band als vor einigen Jahren. Eine Reuters-Untersuchung zu sechs Autobauern mit Werken in Europa zeigt aber, dass die Wolfsburger nicht die einzigen mit diesem Problem sind - vor allem in Westeuropa.