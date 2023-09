Welcher Titel für Sandoz aus dem SLI fällt, sei abhängig davon, welchen Tag Novartis als definitives Spin-Off Datum festlegen wird, sagte ein Sprecher der Börsenbetreiberin SIX am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Sollte es beim angekündigten 4. Oktober bleiben, entscheide der Stand per Ende Juni 2023. Dieser Rangliste zufolge würde es Adecco treffen. Die Novartis-Aktionäre haben der Abspaltung vergangenen Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung bereits ihren Segen erteilt.