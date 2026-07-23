Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich auf über 96 Dollar ‌und notierte damit so hoch wie seit mehr als sechs Wochen nicht mehr. Hintergrund ​waren neue US-Angriffe auf den Iran und Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Öltanker im Roten Meer. An den Anleihemärkten ging es bei den Renditen deswegen weiter nach oben. Die Verzinsung der zehnjährigen Bundespapiere zog auf 3,192 Prozent von 3,179 Prozent an. Am Devisenmarkt trat der Euro bei 1,1410 Dollar auf der Stelle. Die EZB stecke in der Zwickmühle, sagte John Petersen, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz. Sie müsse ihre Glaubwürdigkeit in der Inflationsbekämpfung stärken, gleichzeitig könne eine zu starke Straffung der Geldpolitik die Nachfrage zusätzlich belasten. Börsianer ‌gehen aktuell von einem weiteren Zinsschritt im September aus.