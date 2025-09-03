Die Verluste vom Vortag konnte der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch wieder aufholen. Zum Tagesplus trugen dabei vor allem die Pharmariesen Roche und Novartis bei, die im späten Handel klar anzogen und den Schweizer Leitindex damit auch wieder über die Marke von 12'200 Punkten hoben. Insgesamt berichten Händler von einer vom Abwarten geprägten Grundstimmung. So habe sich zuletzt das Klima aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen, der Handelskonflikte mit den USA und der hohen Zinsen auf US-Staatsanleihen wieder deutlicher eingetrübt. Wesentliche Impulse für den Handel gab es nur wenige. Wichtige Konjunkturdaten sind erst für das Ende der Woche angekündigt.