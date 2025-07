TX-Group: Abdeckung ausgesetzt vor Börsengang des Joint-Ventures

Der Aktienkurs der TX Group ist von rund 83 Franken im November 2023 bis jüngst auf 223 Franken gestiegen. Das ist nicht weit weg vom Eröffnungspreis der Aktie beim Börsengang im Oktober 2000. Das Medienhaus hält eine Beteiligung in Höhe von knapp 31 Prozent am Joint Venture Swiss Marketplace (SMG), das noch in diesem Jahr an die Börse will. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Betreiber von Immobilien- und Autoportalen einen Umsatz von 291 Millionen Franken - und er will weiter wachsen. Wie die Zukunft der TX-Aktie an der Börse aussieht nach einem SMG-IPO, bleibt abzuwarten. Zumal die Aktie ein äusserst tiefes Handelsvolumen aufweist.