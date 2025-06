Bei Kering übernehme De Meo den Chefposten von dem Milliardär Francois-Henri Pinault, berichtete die Zeitung «Le Figaro» am Sonntag. Pinault ist bisher in einer Doppelrolle Chef des Vorstands und des Verwaltungsrats. Der Autobauer Renault bestätigte, dass De Meo das Unternehmen am 15. Juli verlassen werde, um eine Aufgabe ausserhalb der Autobranche zu übernehmen.