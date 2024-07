Wenn man aber ein niedriges Einkommen hat, zum Beispiel aufgrund von Renovierungsarbeiten am Eigenheim, einer Arbeitspause oder dem Kauf von Pensionskassenguthaben, kann die Kapitalauszahlungssteuer leicht höher sein als die Ersparnis bei der Einkommenssteuer. In solchen Fällen lohnen sich Einzahlungen in die Säule 3a in der Regel nicht. Ein gutes Beispiel sind Menschen über 50 Jahre mit einem geringen Einkommen - das heisst weniger als 50’000 Franken im Jahr. Wenn der Sparhorizont nur noch etwa 10 Jahre beträgt, ist der Handlungsspielraum begrenzt. In solchen Fällen lohnt es sich eher, das Geld direkt am Finanzmarkt anzulegen.