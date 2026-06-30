Ganz hinten in der Rangliste im SMI müssen sich Partners Group (-34 Prozent) anstellen. Das ist die Aktie, welcher viele Strategen und Analysten noch Anfang 2026 grosses Potenzial zutrauten. Daraus wurde nichts. Analysten senkten in den vergangenen Wochen ihre Kursziele für die Aktie en masse. Dabei steht nicht nur der Baarer Vermögensverwalter, sondern auch die Konkurrenten Blackstone bis KKR im Bereich Privatmarktanlagen unter verschärfter Beobachtung. Denn die Sorgen vor den Folgen der KI-Revolution auch für den Markt für private Kreditunternehmer haben sich nicht gelegt, worauf Aktien von Private-Credit-Fondsanbietern unter die Räder kamen. Akzentuiert hat sich die Lage dadurch, dass die Marktteilnehmer nicht mehr mit Zinssenkungen der Notenbanken, sondern mit weiter steigenden Leitzinsen rechnen.