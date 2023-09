Aktuell kommt hinzu, dass die geldpolitischen Botschaften der Notenbanken im September viele Marktteilnehmer aufgeschreckt haben, insbesondere, dass die Fed zur Bekämpfung des Preisauftriebs weitere Zinsanhebungen ins Auge fasst. Immerhin schaffen in diesem eingetrübten Börsenumfeld acht von zwanzig SMI-Titel ein Kursplus, was die defensiven Qualitäten des Schweizer Leitindizes unterstreicht. Grosser Gewinner ist dabei vor Partners Group (plus 6 Prozent) und Novartis (plus 5 Prozent) sowie Swiss Re (+10 Prozent).