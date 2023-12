Was bei Idorsia ist, könnte bei Meyer Burger (-65,6 Prozent) noch werden. Auch hier stellt sich die Frage, ob das Solar-Technikunternehmen die nächsten paar Jahre überleben wird. Der globale Markt wird mit billigen Solar-Panels aus China geflutet und das Unternehmen hofft wie alle anderen europäischen Hersteller, dass die Regierungen auf dem alten Kontinent mittels Subventionen und Handelsbarrieren der heimischen Industrie auf die Sprünge helfen. Als zweites Standbein baut Meyer Burger in den USA einen Produktionsstandort auf, um an die grossen Subventionstöpfe der Biden-Regierung zu kommen. Aber selbst in Übersee ist der Ausblick unsicher, da einerseits nicht garantiert ist, dass die ultrabilligen, chinesischen Panels via Mexico nicht den direkten Weg in die USA finden. Zudem verfügt First Solar als Platzhirsch über eine deutlich bessere Ausgangslage. Für einen Abgesang auf Meyer Burger ist es indessen zu früh. Es ist eher wie bei Idorsia: Eine 50/50-Wette, alles oder nichts.