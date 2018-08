Bis zur Jahresmitte war der Swiss Market Index (SMI) die lahme Ente unter den globalen Aktienmärkten. Die drei defensiven Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé erwiesen sich als grosse Bremsklötze, während die Musik in den USA spielte, wo die Unternehmensgewinne so richtig sprudelten.

Doch der Juli - gewöhnlich eher ein träger Börsenmonat - stellt nun alles auf den Kopf: In den letzten vier Wochen hat der SMI 6,4 Prozent zugelegt. Das ist deutlich mehr als die anderen wichtigen Börsenplätze. Der deutsche Dax kommt im gleichen Zeitraum auf plus 3,6 Prozent, der amerikanische S&P 500 auf plus 2,8 Prozent und der Hang-Seng-Index aus Hongkong gar nur auf plus 0,2 Prozent.

Quelle: cash.ch, Stand 31.07.18

Für Schwung sorgen vor allem die Halbjahreszahlen der grossen Player, die zuvor an der Börse abgestraft wurden: Roche und Novartis überzeugten mit Gewinn- und Umsatzsteigerungen, Nestlé überraschte beim organischen Wachstum. Auch die Halbjahresergebnisse der beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse nahmen die Anleger wohlwollend zur Kenntnis.

Inzwischen ist der SMI wieder bei 9200 Punkten - dort war er zuletzt Anfang Februar. Das ist noch etwas mehr als 4 Prozent unter dem Allzeithoch bei 9612 Punkten vom 9. Januar 2018. Die Charttechniker der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erwarten mit Sicht auf die nächsten Monate eine Fortsetzung des Aufwärtstrends und "ein Test der Jahreshochs vom Januar".

Doch mit der Juli-Leichtigkeit kann es an der Schweizer Börse auch schnell wieder vorbei sein. Die Volatilität und schnellen Stimmungskehren an den Börsen im bisherigen Jahresverlauf sollen Warnung genug sein. Damit der Börsen-Schwung bis Jahresende nicht verloren geht, ist der SMI auf folgende Entwicklungen angewiesen:

Der Handelskonflikt, ausgehend von der US-Regierung, stellt für die Märkte derzeit den grössten Unsicherheitsfaktor dar. Vergangene Woche setzte durch die erzielte Einigung Donald Trumps mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine gewisse Entspannung ein, die Börsenteilnehmer atmeten auf. Doch das Thema ist bei Weitem noch nicht gegessen: Konkret ist noch nichts, viele Fragen bleiben offen.

Ausserdem bleibt der Konflikt USA-China weiter ungelöst. Gewisse gegenseitige Strafzölle sind bereits in Kraft, noch viel gravierendere wurden aber bereits angekündigt. So droht Trump gar, auf alle Einfuhren aus China Strafzölle zu erheben. Entscheidendes könnte sich Ende August ereignen, wenn die USA über weitere Strafzölle auf China-Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar befinden. Andere Beobachter hoffen wiederum, dass sich Trump spätestens nach den Midterm-Wahlen in den USA am 6. November kompromissbereiter zeigen wird und die Börsen zu einer Erleichterungsrallye ansetzen können.

China is targeting our farmers, who they know I love & respect, as a way of getting me to continue allowing them to take advantage of the U.S. They are being vicious in what will be their failed attempt. We were being nice - until now! China made $517 Billion on us last year.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Juli 2018