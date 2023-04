Patrik Jäger, "IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund":

Für Patrik Jäger von der Vermögensverwaltungsboutique IFS wird die Inflation nun primär über die Lohn-Preis-Spiralen getrieben und in den USA wegen dem liberalen Arbeitsmarkt wohl schneller gelöst sein als in Europa. Die Inflationsraten dürften trotzdem weiterhin nur langsam sinken. Die jüngsten Daten zur Kreditvergabe in den USA deuten auch darauf hin, dass sich die Probleme einiger US-Banken nicht zu einer breiten Bankenkrise ausbreiten und bislang keine akute Kreditklemme droht. "Wir glauben deshalb nicht, dass die Leitzinsen in den USA so schnell sinken werden, wie es der Markt aktuell impliziert", sagt Jäger gegenüber cash.ch.



Der Fondsmanager hat die Turbulenzen bei den Finanzwerten genutzt und beim Versicherer Baloise und der Online-Bank Swissquote dazu gekauft. Swissquote dürfte wie manche andere solid aufgestellte Banken von den Turbulenzen um die Credit Suisse profitieren. "Auch die gut geführte Baloise wurde zu stark abgestraft, zumal höhere Zinsen ja grundsätzlich gut sind für Versicherer", sagt Jäger. Etwas abgebaut hat Jäger wegen des zyklischen Abschwungs bei den Halbleiter-Zulieferern Comet und Inficon.