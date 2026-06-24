Unterdessen steht der Rücktritt Ermottis in den kommenden Jahren an. Im Übergang zu einer Nachfolge an der Spitze der noch einzigen global aktiven Schweizer Grossbank sehen die ZKB-Spezialisten eines der Hauptrisiken. Das andere betrifft die Abschreibung der AT1-Anleihen. Das diesbezügliche abschliessende Urteil des Bundesgerichts steht noch aus und dürfte die Stimmung der Investoren beeinflussen - je nach Ausgang. Die ZKB-Analysten gehen aber davon aus, dass das Urteil «keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bank haben wird».