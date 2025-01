Der Schweizer Leitindex befindet sich damit weit oben in der Liste der am besten startenden Aktienmärkte im Jahr 2025. Ein ähnlich gutes Rendement weist der französische CAC 40 Index (+7,0 Prozent) und der Euro Stoxx 50 Index (+6,2 Prozent) auf. Einzig der deutsche Leitindex Dax hat mit einem Plus von 7,6 Prozent einen Tick stärker zugelegt als der SMI.