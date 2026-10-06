«Wir sind ziemlich pessimistisch, was den Euro angeht», konstatierte Joseph Capurso, Stratege bei der Commonwealth Bank of Australia. «Wir glauben, dass er auf unter 1,10 Dollar fallen wird.» Nachdem Sorgen ‌über die hohe Verschuldung in Frankreich die Gemeinschaftswährung am Montag bis auf 1,116 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit ‌Mai 2025 gedrückt hatten, erholte sich der Euro leicht und stieg um 0,2 Prozent auf ​bis zu 1,1246 Dollar. Damit der Euro an Wert gewinne, bräuchte es einen deutlichen Rückgang der Ölpreise, so Capurso. «Eine weitere Voraussetzung wäre, dass Frankreich endlich sein Haushaltsdefizit in den Griff bekommt, aber ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit passieren wird.»