Dann lieferten US-Konjunkturzahlen und die US-Aktienbörsen, die am Vortag feiertagsbedingt geschlossen waren, doch noch richtungsweisende Impulse. Zum einen sorgten sich dort die Anleger über die steigenden Anleiherenditen und fallenden Technologiewerte. Zum anderen hat sich die Stimmung in der US-Industrie gemäss dem ISM-Index zwar aufgehellt, aber weniger stark als erwartet. Damit gebe es keinen Grund, an den Zinssenkungserwartungen etwas zu ändern, hiess es von Analysten. Nun dürften die Anleger den Fokus auf die US-Job-Daten am Freitag richten. Die Daten sind sehr wichtig für die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Bislang gilt am Markt eine Zinssenkung am 17. September als sicher.