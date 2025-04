Denn die US-Regierung wollte zumindest vorübergehend die Sonderzölle für bestimmte elektronische Produkte wie Smartphones oder Laptops aus zahlreichen Ländern - darunter China - aussetzen. Nach dem Absturz des SMI in der vorletzten Woche, war es in der vergangenen Woche zu einem heftigen Auf und Ab gekommen. Am Donnerstag hatte der Leitindex dann wieder deutlich zugelegt und am Freitag dann mehr oder weniger unverändert geschlossen.