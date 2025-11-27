Der Nachrichtenfluss war am Berichtstag eher dünn. Im Fokus standen Sika (unv.) im Rahmen eines Investorentages. Der Bauzulieferer leidet aktuell zwar unter einem schrumpfenden Baumarkt in China, ein Rückzug aus dem Reich der Mitte kommt für den Bauzulieferer aber nicht in Frage. Dass es jedoch keine Aussagen zur kurzfristigen, nur zur langfristigen Absatzentwicklung im Schlüsselmarkt China gab, habe am Markt vereinzelt für Verstimmung gesorgt, kommentierte ein Börsianer. Für den Konzern bestätigte Sika derweil die Strategie und die Wachstumsziele für 2028.