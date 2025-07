Ausserdem blickten die Anleger bereits der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend entgegen. Es wird zwar mehrheitlich keine Zinsänderung erwartet, aber Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an den Entscheid könnten die Zinserwartungen durchaus beeinflussen. Auch könnte der Entscheid ausnahmsweise nicht einstimmig erfolgen, kommentierte ein Marktbeobachter. Und das dürfte je nach Anzahl der Abweichler als Erfolg für die Einflussnahme der US-Regierung gewertet werden. Am Markt liegt die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung dann im September laut Experten aktuell bei rund 70 Prozent.