Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten die Märkte derweil nicht gross. Positiv wirkten hingegen noch die guten Inflationsdaten aus den USA vom Vortag nach. So war die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate überraschend leicht gesunken, was an den Aktienmärkten sehr positiv aufgenommen wurde. Auch sei der Start in die US-Bilanzsaison mit den erfreulichen Abschlüssen einiger Grossbanken geglückt, meinte ein Händler. «Dies hat die Stimmung ebenfalls gehoben.»