Zudem mussten die Marktteilnehmer sehr viele Unternehmensberichte verarbeiten. Dabei waren die Marktreaktionen nicht immer verständlich. Denn manche Aktien von Unternehmen, die «mehr als geliefert hatten», standen trotzdem unter Druck. So geschah es zuletzt mit Swisscom oder mit Novartis und der UBS an den Vortagen. Für Abgabedruck sorgte zudem die Wall Street. Trotz besser als erwartet ausgefallener Ergebnisse der US-Techgiganten kam es Gewinnmitnahmen an der Technologiebörse Nasdaq. Die Verkäufe setzten sich dann an den anderen Märkten fort. Daraus entstand eine sehr angespannte Marktstimmung, hiess es von Händlern. Dies fand auch im starken Anstieg (+10, Prozent) des SMI-Volatilitätsindex, dem Angstbarometer der Börse, Niederschlag.