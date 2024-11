Nach einem schwachen Start stieg der Leitindex SMI bis in den Nachmittag klar an und notierte phasenweise gar knapp im Plus, gegen Handelsschluss bzw. mit der Eröffnung der US-Märkte verlor er dann aber wieder an Dynamik. Im Handel war von einem eher ruhigen Tag mit wenig Firmennews die Rede. Entsprechend hätten sich auch die Ausschläge auf Titelebene in Grenzen gehalten. Die Verluste am Markt wurden vor allem mit Donald Trump in Verbindung gebracht.